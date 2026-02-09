Famiglia nel bosco nonna Pauline in lacrime per i bambini che stanno male e sono ansiosi | Non è giusto

La nonna Pauline si sfoga, visibilmente commossa, raccontando come i nipoti siano diventati ansiosi e traumatizzati dopo essere stati allontanati dalla famiglia. “Devono tornare con mamma e papà”, dice con voce rotta, mentre si vede chiaramente che le lacrime le scendono sul viso. La vicenda sta facendo discutere molto in zona, e ancora non si conoscono tutti i dettagli di quello che è successo.

La nonna Pauline racconta il dolore dei tre bambini allontanati dalla famiglia nel bosco: ansia, sofferenza e desiderio di tornare a casa. Come confermato durante l’intervista, né lei né la zia vogliono portarli in Australia, ma chiedono che tornino con i genitori. Il doppio passaporto Ue potrebbe aprire nuove soluzioni legali, come un affido temporaneo. Famiglia nel bosco, parla Pauline La testimonianza della nonna Il disagio dei tre bambini I figli con la nonna in Australia? Famiglia nel bosco, parla Pauline La vicenda dei tre bambini allontanati dalla cosiddetta famiglia nel bosco continua a sollevare interrogativi e forti emozioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La vicenda della famiglia nel bosco, con i bambini ancora nella casa-famiglia di Vasto, non si chiude qui.

Una famiglia proveniente dall’Australia si è ritrovata nel bosco, dove ha incontrato la sorella e i nipoti.

