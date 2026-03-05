Monza | operaio incastrato liberato dai Vigili del Fuoco

A Monza, un operaio di 26 anni è rimasto incastrato in un macchinario durante lavori di manutenzione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a liberarlo. L'uomo è stato estratto dall’attrezzatura e trasferito in ambulanza per le verifiche del caso. L’incidente si è verificato questa mattina in un cantiere della città.

Un giovane operaio di ventisei anni è stato liberato da un macchinario dopo essere rimasto incastrato durante i lavori di manutenzione. L'incidente si è verificato mercoledì 4 marzo in un'azienda sita in viale Stucchi a Monza. I soccorsi hanno agito immediatamente con codice rosso, ma l'esito finale ha permesso il trasferimento dell'infortunato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo con priorità gialla. Le condizioni del lavoratore sono risultate meno gravi delle prime stime, permettendo una gestione rapida della situazione critica. L'intervento immediato dei vigili del fuoco e l'azione coordinata La macchina dei soccorsi è scattata senza indugio sul luogo dell'accaduto.