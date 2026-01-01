Cane resta incastrato in una recinzione | liberato dai Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti questa mattina a Casciana Terme Lari per soccorrere un cane pastore fonnese rimasto incastrato su una recinzione di circa 4 metri. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dell’animale, che è stato prontamente liberato e affidato alle cure dei proprietari.

I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti questa mattina in via Don Camillo Mostardi in località Collemontanino, nel Comune di Casciana Terme Lari, per recuperare un cane pastore fonnese rimasto incastrato per una zampa su una recinzione alta 4 metri.La squadra dei Vigili del fuoco.

