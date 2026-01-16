Machado | Ho dato Nobel a Trump perché se lo merita Ma il web lo prende in giro

Di recente, María Corina Machado ha affermato di aver consegnato a Donald Trump la medaglia del Premio Nobel per la Pace, sostenendo che si trattasse di un riconoscimento meritato. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti online, con molte persone che hanno espresso scetticismo e ironia. La vicenda evidenzia come le opinioni sui riconoscimenti internazionali possano generare discussioni e commenti vari sui social e sui media.

(Adnkronos) – La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha spiegato di aver consegnato al presidente statunitense Donald Trump la medaglia del Premio Nobel per la Pace "perché se la merita". Rispondendo a una domanda sul fatto che il Nobel non sia formalmente trasferibile, Machado ha chiarito a Fox News che si è trattato di un gesto simbolico, definendolo "un momento molto emozionante". "Ho deciso di presentare la medaglia del Premio Nobel per la Pace a nome del popolo del Venezuela – ha affermato la leader dell'opposizione, aggiungendo di essere – molto grata per l'opportunità di parlare con il presidente Trump".

