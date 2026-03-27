fabio roversi monaco morto a 87 anni addio a ex rettore unibo

È deceduto a 87 anni Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo presso l’Università di Bologna. Roversi Monaco era noto per la sua carriera accademica e per aver ricoperto il ruolo di rettore dell’ateneo bolognese. La sua scomparsa è stata comunicata dall’università, che ha espresso cordoglio per la perdita di una figura di rilievo nel campo giuridico.

È morto, all’età di 87 anni, Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell’Università di Bologna (UniBo). Magnifico Rettore dell’Alma Mater dal 1985 al 2000, ha guidato per quindici anni l’Ateneo contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale. Lo rende noto l’Ateneo emiliano. Accademico di solida formazione giuridica, ha svolto una lunga carriera universitaria, distinguendosi come docente di Diritto costituzionale e poi di Diritto amministrativo di cui ha ricevuto il diploma di Professore Emerito. Durante il suo mandato da Rettore, ha promosso iniziative di rilievo internazionale, tra cui la... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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