Fabio il Magnifico la storia dell' ex rettore Roversi Monaco arriva in libreria

Da forlitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio alle 17.30, presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si terrà la presentazione di

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì venerdì 16 gennaio, alle 17.30, ospita la presentazione del libro "Fabio il magnifico", curato dal giornalista e docente del Master in giornalismo dell'Università di Bologna Luciano Nigro e dedicato a Fabio Alberto Roversi Monaco, personalità di primo. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

"Fabio il magnifico" , il Rettore che ha segnato un'epoca a Bologna - “Non esiste altrove una persona come Fabio Roversi Monaco, che per 30 anni è stato un potere forte nella stessa città, in questo caso Bologna”, sostiene il giornalista Luciano Nigro - rainews.it

'Fabio il Magnifico', Roversi Monaco si racconta in un libro - ROVERSI MONACO, IL RETTORE CHE HA SEGNATO UN'EPOCA' (VALLECCHI, 252 PAGINE, 20 EURO) Il giurista Fabio Alberto Roversi Monaco, 86 anni, Rettore dell'Alma Mater ... ansa.it

