Fabbrica in fiamme a Bagnoregio si alzano i livelli di diossina nell'aria dopo l'incendio

Dopo l'incendio che ha interessato una fabbrica a Bagnoregio, Arpa Lazio ha reso noti i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria. I dati mostrano un aumento dei livelli di diossina nell'atmosfera, confermando la presenza di sostanze inquinanti nell'aria dopo l'incendio. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi.

Arpa Lazio ha pubblicato i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria dopo l'incendio che ha colpito una fabbrica a Bagnoregio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Diossina nell'aria dopo l'incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio | FOTO e VIDEOTracce di inquinanti nell'aria dopo l'incendio nell'ex stabilimento Alta di Bagnoregio. Rogo nell'ex fabbrica di Bagnoregio: si indaga per incendio colposo, capannone sotto sequestro | FOTO e VIDEOLa procura di Viterbo ha aperto un fascicolo su quanto accaduto nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori sul tetto Si indaga per incendio... Contenuti e approfondimenti su Fabbrica in fiamme a Bagnoregio si... Temi più discussi: Deposito di carta e cartone in fiamme, rogo spento dai vigili del fuoco; Incendio in un’azienda a Colico, notte di lavoro per i vigili del fuoco; Corea del Sud, enorme incendio in fabbrica a Daejeon: 50 feriti e dispersi. Il video; Rogo nell'ex fabbrica di Bagnoregio: si indaga per incendio colposo, capannone sotto sequestro | FOTO e VIDEO. Fiamme in una fabbrica di auto in Corea del Sud, operai si gettano dalle finestre per salvarsi: 15 dispersiEra una giornata come tante per gli operai della fabbrica di ricambi automobilistici di Daejeon, in Corea del Sud, quando all'improvviso tutto è cambiato. Il ... thesocialpost.it Incendio in una fabbrica di plastica a Bagnoregio, timori per l'ambienteIl rogo in un sito industriale dismesso ha provocato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il sindaco dispone misure precauzionali limitando le attività all’aperto e invitando ... rainews.it Il Regno Unito ha detto che le turbine eoliche di Ming Yang sono un rischio per la sicurezza nazionale. L’azienda cinese avrebbe dovuto aprire una fabbrica in Scozia, e ha piani simili in Italia assieme a Renexia. Tutti i dettagli. x.com Weissenfels fabbrica di catene per auto abbandonata - facebook.com facebook