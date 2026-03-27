Fabbrica in fiamme a Bagnoregio si alzano i livelli di diossina nell'aria dopo l'incendio

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'incendio che ha interessato una fabbrica a Bagnoregio, Arpa Lazio ha reso noti i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria. I dati mostrano un aumento dei livelli di diossina nell'atmosfera, confermando la presenza di sostanze inquinanti nell'aria dopo l'incendio. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi.

Arpa Lazio ha pubblicato i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria dopo l'incendio che ha colpito una fabbrica a Bagnoregio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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