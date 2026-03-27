F1 Piastri sorprende le Mercedes | gli highlights delle prove libere a Suzuka

La Formula 1 si concentra a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, con le prime due sessioni di prove libere già disputate. Nella prima sessione, il miglior tempo è stato ottenuto da un pilota di un team di centro gruppo, mentre nella seconda, un altro pilota ha registrato il miglior tempo, battendo le Mercedes. La classifica dei tempi si è quindi modificata tra le due sessioni, con un pilota giovane che ha fatto segnare il miglior risultato.

La Formula 1 sbarca in Giappone per il Gran Premio di Suzuka. Già archiviate le prime due sessioni di prove libere con George Russell che fa sue le FP1, ma soprattutto con Oscar Piastri che sorprende le Mercedes, stabilendo il miglior tempo nelle FP2. Entrambe le Ferrari inseguono sia le "frecce d'argento" che le McLaren. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, Piastri sorprende le Mercedes: gli highlights delle prove libere a Suzuka Articoli correlati F1, GP Australia highlights: Piastri comanda le libere 2, la Ferrari c’èDopo una sessione del mattino in cui hanno brillato le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la seconda sessione ha ribaltato le gerarchie. F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è(Adnkronos) – Oscar Piastri il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp d’Australia che domenica 8 marzo apre il Mondiale 2026 di... Contenuti utili per approfondire Piastri sorprende Temi più discussi: F1. Russell avverte: Mercedes in vantaggio su Ferrari, ma Red Bull e McLaren sono pronte. Occhio all’affidabilità; F1, GP Australia: Oscar Piastri sfreccia nelle libere 2, Ferrari presente; F1, Antonelli conquista l’Italia: da Rossi a Sinner e Tomba, tutti pazzi dopo il trionfo in Cina - Formula 1; F1. Una macchina sbagliata da rifare completamente, sarebbe inutile cambiare sospensioni o altro. Potenza senza controllo: i 40 anni della Ferrari F1-86. F1, GP del Giappone: libere 2, Piastri sorprende le Mercedes, Ferrari in sciaL'australiano fa registrare il miglior tempo durante la seconda sessione delle libere. Buon passo gara della Mercedes. msn.com F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a HamiltonOscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il ... oasport.it #f1granpremio #gpgiappone Oscar Piastri chiude davanti a tutti la seconda sessione di libere a Suzuka, seguito da Antonelli e Russell. Leclerc e Hamilton lottano con la SF-26; decimo Verstappen: i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno… x.com #F1 - L'#ala a due velocità #Mercedes potrebbe stabilizzare l'equilibrio aerodinamico della #Ferrari #newsf1 #news #piastri #norris #mclaren #leclerc #hamilton #verstappen #hadjar #redbull #antonelli #russell #Formula1 #wolff #vasseur #japanesegp #fia - facebook.com facebook