Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia, Oscar Piastri si è piazzato al primo posto, risultando il pilota più veloce. La Ferrari ha partecipato alle sessioni, confermando la sua presenza tra i team coinvolti. La giornata ha visto scendere in pista le monoposto in vista della gara di domenica 8 marzo, che apre ufficialmente il Mondiale 2026 di Formula 1.

(Adnkronos) – Oscar Piastri il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp d’Australia che domenica 8 marzo apre il Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione, girando in 1’19"729. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli (1’19"943) e George Russell (1’20"049). Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci: ‘Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra’. Il web insorge Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è

F1, Gp Australia: prove libere, regna l’equilibrio ma la Ferrari si nascondeDopo aver dominato le FP1, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton si nascondono in Fp2, ma i valori sono molto vicini.

Leggi anche: F1, GP Australia 2026: orari prove libere 6 marzo, tv, programma, streaming

Tutto quello che riguarda F1 Gp Australia Piastri comanda prove....

Temi più discussi: F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è; F1, GP Australia: Piastri davanti a Mercedes e Ferrari nelle FP2; GP Australia 2026 – Classifica FP2: riecco la McLaren. Piastri leader davanti alle Mercedes, poi Hamilton e Leclerc; F1 | GP Australia 2026, FP2: Piastri davanti alle Mercedes e alle Ferrari. W17 ottima sul passo.

F1 GP Australia 2026: Piastri infiamma Melbourne nelle FP2, Mercedes mostra le carte. Ferrari studia il passo garaOscar Piastri accende Melbourne con il miglior tempo nelle FP2 del GP d’Australia 2026. Antonelli e Russell mostrano la vera forza della Mercedes, mentre Ferrari resta vicina sul giro secco ma lavora ... msn.com

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri strappa nella FP2, Mercedes e Ferrari inseguonoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.55 Si è piantata la Cadillac di Perez e quindi Virtual Safety Car. 06.54 1'24483 per Hamilton, mentre ... oasport.it

Oscar Piastri accende Melbourne con il miglior tempo nelle FP2 del GP d’Australia 2026. Antonelli e Russell mostrano la vera forza della Mercedes, mentre Ferrari resta vicina sul giro secco ma lavora ancora sul passo gara - facebook.com facebook

F1 LIVE Australia, è il giorno delle libere: i primi verdetti sulle nuove auto x.com