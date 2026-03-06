F1 GP Australia highlights | Piastri comanda le libere 2 la Ferrari c’è

Nel secondo turno di libere del Gran Premio d'Australia, Piastri si è distinto come il pilota più veloce, mentre la Ferrari ha mostrato segnali di competitività. La mattina aveva visto protagonisti Leclerc e Hamilton, ma nel pomeriggio le posizioni sono cambiate, con Piastri che ha preso il comando e la scuderia di Maranello che ha confermato la propria presenza in pista.

Dopo una sessione del mattino in cui hanno brillato le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la seconda sessione ha ribaltato le gerarchie. Oscar Piastri con la McLaren, davanti al pubblico di casa ha chiuso al comando in 1'19"729, due decimi davanti alle Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, grandi protagonisti soprattutto nella prima parte del turno.