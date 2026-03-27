Nella seconda sessione di prove libere a Suzuka, Oscar Piastri ha registrato il miglior tempo, concludendo con la prestazione più veloce in vista del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa del Mondiale di Formula Uno. Nel frattempo, Antonio Antonelli si è piazzato davanti a George Russell, mentre le Ferrari si sono trovate in difficoltà rispetto alle altre scuderie.

Si chiude con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il pilota australiano della McLaren si è esaltato sul mitico tracciato di Suzuka, andando forte sin dai primi giri e togliendosi la soddisfazione di battere le Mercedes nella simulazione di qualifica con gomme soft. Il 24enne di Melbourne ha fermato il cronometro sull’ 1’30?133 dimostrandosi estremamente competitivo almeno sul giro secco, ma le Frecce d’Argento sono in agguato con l’italiano Kimi Antonelli (vincitore dell’ultima gara in Cina) secondo a 92 millesimi ed il britannico George Russell (leader del campionato) terzo a 205 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltà

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