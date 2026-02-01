F1 Oscar Piastri | Ho cominciato a capire com’è la nuova macchina c’è ancora tanto da imparare

Oscar Piastri ha iniziato a capire meglio come funziona la nuova macchina, ma sa che c’è ancora tanto da imparare. I test privati a Barcellona sono serviti ai team per raccogliere dati in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali, tra cui il debutto in Bahrain e la gara di apertura in Australia. Piastri si dice soddisfatto, ma consapevole che il lavoro non è finito.

Il nuovo corso della Formula Uno si è aperto almeno in via ufficiosa con lo svolgimento dei test privati di Barcellona, in cui i team hanno potuto effettuare tre giornate di shakedown al Montmelò per raccogliere dati in vista dei test ufficiali di metà febbraio in Bahrain e soprattutto verso la prima tappa del Mondiale 2026 prevista in Australia tra il 6 e l’8 marzo. I campioni del mondo in carica della McLaren hanno accumulato 288 giri sulla pista catalana, riscontrando qualche problema di affidabilità (nulla di preoccupante per un progetto ancora acerbo) ma presentando una MCL40 estremamente interessante soprattutto a livello aerodinamico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Oscar Piastri

Ultime notizie su Oscar Piastri

Argomenti discussi: Piastri: Grande differenza da tutto quello che ho guidato in F1, c’è tanto da imparare; Norris, un titolo tira l’altro: Il Mondiale vinto mi ha dato fiducia, ripetersi è l’obiettivo; McLaren, si riparte: l'orgoglio di Norris, le lezioni imparate da Piastri; Oscar Piastri sperimenta la MCL40: Sto cercando di capire come si comporta la macchina.

