Max Verstappen ha dichiarato che stanno lavorando per migliorare la vettura, ma ha aggiunto che la giornata non è stata perfetta. Nelle prime due sessioni di prove libere sul circuito di Albert Park, a Melbourne, l’olandese non ha ottenuto risultati soddisfacenti e non ha convinto. La sessione è stata caratterizzata da difficoltà e performance al di sotto delle aspettative.

Non è stato l’inizio di Mondiale che si aspettava Max Verstappen. L’olandese non ha convinto nelle prime due sessioni di prove libere andate in scena oggi sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Il Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo della stagione, inizia così leggermente in salita per lui e la sua Red Bull, uscita anche dal tracciato nel corse nel FP2 e finita pesantemente in ghiaia, senza particolari conseguenze. Nonostante i vari problemi alla sua nuova RB22, il quattro volte campione del mondo è comunque riuscito a concludere in settima piazza la seconda sessione di libere, con un distacco dalla vetta di 637 millesimi. Il miglior tempo è stato invece fatto segnare dalla McLaren di Oscar Piastri che ha anticipato tutti chiudendo con il crono di 1’19?729. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Lavoriamo per mettere a punto la vettura, non è stata una giornata perfetta”

