LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | primi giri per Lando Norris Kimi Antonelli girerà nel pomeriggio

Questa mattina a Barcellona i primi giri di prova con le nuove monoposto. Lando Norris ha preso il volante e sta girando sul circuito, mentre Kimi Antonelli dovrebbe scendere in pista nel pomeriggio. La giornata di test si è aperta con alcune attese e tante curiosità, anche se ancora niente di definitivo. Le condizioni del tracciato sono buone e gli ingegneri monitorano attentamente i dati raccolti. I team sono concentrati, pronti a valutare le performance delle vetture prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 In attesa che il Day-3 entri nel vivo, torniamo alle parole di Charles Leclerc di ieri.  “È stato bello tornare in macchina, tornare su una vettura completamente nuova e molto diversa da quella che abbiamo guidato finora. Per ora si tratta di capire se tutto funziona correttamente, e direi che più o meno è andata bene. Le condizioni non erano ideali perché stamattina ha piovuto un po’, ma siamo comunque riusciti a portare avanti il nostro programma. Al momento non siamo concentrati sulla prestazione. L’obiettivo è verificare tutti i nuovi sistemi della macchina e assicurarci che tutto lavori come dovrebbe. 🔗 Leggi su Oasport.it

