F1 George Russell | La W17 non sembra affatto male ma alcuni rivali ci hanno sorpreso

George Russell si presenta alla vigilia della stagione 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di avere probabilmente tra le mani la prima vera occasione di giocarsi il titolo mondiale al suo ottavo anno nella categoria. Dopo un triennio di apprendistato in Williams, il pilota inglese è stato promosso in Mercedes nel 2022 e non ha quindi mai potuto guidare una macchina in grado di lottare per la leadership del campionato. Ne capiremo di più nei prossimi test ufficiali in Bahrain e soprattutto nelle prime gare, ma lo shakedown di Barcellona ha fornito delle indicazioni incoraggianti al team di Toto Wolff sul comportamento della W17 e della nuova power unit. 🔗 Leggi su Oasport.it

