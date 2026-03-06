F1 George Russell | Ci manca qualcosa per la pole non è stato un venerdì perfetto

Durante il primo giorno del Gran Premio di Australia 2026, la Mercedes ha mostrato un andamento in linea con le previsioni, con George Russell che ha commentato come la squadra sia vicina alla pole ma ancora lontana dalla perfezione. La giornata si è conclusa senza imprevisti significativi, e la Mercedes ha concluso le sessioni di prove libere con buone sensazioni in vista delle qualifiche.

È una Mercedes che ha confermato le aspettative della vigilia quella vista oggi nel venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1 2026. Dopo una prima sessione di prove libere opaca, la scuderia britannica ha messo in mostra tutto il suo potenziale nelle FP2, risultando una delle più veloci nella simulazione passo gara. Andrea Kimi Antonelli ha infatti chiuso la sessione al secondo posto con un distacco di 214 millesimi dal miglior crono di Oscar Piastri. Ottime sensazioni anche dalla monoposto di George Russell che termina la prova in terza piazza, a 320 millesimi dalla vetta. In attesa delle qualifiche di domani, primo momento di verità, la Mercedes resta dunque una delle migliori scuderie viste ad oggi.