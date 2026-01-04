FC 26 Sir Bobby Charlton Icona 92 | sblocca il trequartista perfetto con 91 di tiro e 5 stelle piede debole

EA Sports presenta la SBC dedicata a Sir Bobby Charlton, l’Icona FC 26 con caratteristiche eccellenti. Con un tiro di 91 e cinque stelle piede debole, questa carta permette di sbloccare un trequartista di grande qualità. La sfida è pensata per chi desidera integrare nel proprio team un’icona storica, offrendo caratteristiche equilibrate e affidabili. Un’opportunità per migliorare la propria squadra in modo strategico e sobrio.

EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Sir Bobby Charlton, una delle Icone più amate e performanti di Ultimate Team. Con una valutazione di 92, questa carta rappresenta l'eccellenza assoluta nel ruolo di trequartista (COC), combinando una velocità esplosiva con una capacità di tiro che non ha eguali. Analisi tecnica: Il dominatore della trequarti. Bobby Charlton è una carta "totale" per chiunque cerchi un giocatore capace di risolvere le partite da solo. Piede Debole 5 Stelle: Questa è la sua caratteristica più devastante. Può calciare con la stessa, incredibile potenza e precisione (91 di tiro) sia di destro che di sinistro, rendendolo imprevedibile per qualsiasi difensore.

