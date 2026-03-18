L'allenatore dell'Arsenal ha elogiato pubblicamente le prestazioni di Eberechi Eze, definendo il suo contributo alla vittoria contro il Leverkusen

"> Mikel Arteta celebra il talento di Eberechi Eze. Recentemente, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha espresso entusiasmo per la prestazione di Eberechi Eze, dopo che il calciatore ha segnato un gol straordinario che ha contribuito alla vittoria del suo team per 2-0 contro il Bayer Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Questo match, disputato martedì, ha visto Eze dominare il campo con un tiro potente che ha lasciato il portiere avversario senza possibilità di intervento. L’importanza di questo incontro non si limita solo al punteggio, ma rappresenta anche un traguardo significativo per l’Arsenal, che avanza così verso i quarti di finale della competizione europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arteta celebra Eze: “Magico” il suo impatto nella vittoria dell’Arsenal su Leverkusen.

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