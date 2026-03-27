Ex Svar causa con la Immobiliare Romagnoli | Comune esulta per la sentenza del Tribunale

Il Tribunale Civile di Latina ha respinto la richiesta della società Immobiliare Romagnoli di ottenere la restituzione dei beni e dell’area acquisiti dal Comune attraverso esproprio nell’area nota come ex Svar. La decisione giudiziaria è stata accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che aveva contestato la domanda avanzata dall’azienda. La vicenda coinvolge questioni di proprietà e diritti sull’area interessata.

Celentano e Muzio: “Rigettata la domanda di retrocessione dei beni e la richiesta di risarcimento per oltre 7 milioni di euro. Ora pronti all’approvazione definitiva del Piano Olim Palus 2032” “Il Tribunale Civile di Latina ha rigettato la domanda, presentata dalla società Immobiliare Romagnoli, di retrocessione dei beni e dell’area acquisiti dal Comune attraverso esproprio nello spazio a tutti noto come ex Svar. Contestualmente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, quantificata dalla stessa società in 7.645.77,62 euro”: a darne notizia oggi, 27 marzo, sono state la sindaca di Latina, Matilde Celenntano, e... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ex Svar, causa con la Immobiliare Romagnoli: Comune esulta per la sentenza del Tribunale Articoli correlati Ex Svar, l’Immobiliare Romagnoli: “Lavori mai iniziati. Il Comune detiene illegittimamente il sito”L’Immobiliare Romagnoli, già proprietaria del sito dell’ex Svar, contesta le operazioni del Comune relative al sito, la nuova pianificazione (oggi... Leggi anche: Infortunio durante la gita scolastica: chi paga i danni? La sentenza del Tribunale distingue tra responsabilità della scuola e del comune proprietario del sito visitato Aggiornamenti e notizie su Immobiliare Romagnoli Ex Svar, il Tribunale dà ragione al Comune: via libera al piano Olim Palus 2032Respinte le richieste della Immobiliare Romagnoli: niente restituzione dei terreni né risarcimento da oltre 7 milioni ... latinaoggi.eu Sentenza ex Svar favorevole al Comune, via al Piano Olim Palus 2032LATINA – Il Tribunale Civile di Latina ha rigettato la domanda, presentata dalla società Immobiliare Romagnoli, di retrocessione dei beni e dell’area acquisiti dal Comune di Latina attraverso espropri ... radioluna.it