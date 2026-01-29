Ex Svar l’Immobiliare Romagnoli | Lavori mai iniziati Il Comune detiene illegittimamente il sito

L’Immobiliare Romagnoli torna a parlare dell’ex Svar e accusa il Comune di aver preso il controllo del sito senza legittimità. L’azienda spiega che i lavori promessi non sono mai iniziati e che il Comune detiene illegalmente il terreno. Durante il Consiglio comunale, si discuterà sulla nuova pianificazione e sul passaggio di proprietà, che l’Immobiliare Romagnoli contesta apertamente. La questione si fa sempre più complicata, con l’azienda che chiede chiarimenti e si oppone alle decisioni dell’amministrazione.

L'Immobiliare Romagnoli, già proprietaria del sito dell'ex Svar, contesta le operazioni del Comune relative al sito, la nuova pianificazione (oggi oggetto del Consiglio comunale) e lo stesso passaggio di proprietà, conseguente all'esproprio. Con una nota inviata dal legale rappresentante.

