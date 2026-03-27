Ex Inter Romelu Lukaku… c’è cascato di nuovo

Romelu Lukaku, ex calciatore dell’Inter, è scomparso nel corso dell’estate 2023, lasciando senza notizie la società nerazzurra. La sua assenza ha destato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le ricerche per rintracciarlo sono proseguite senza esito. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione dei trasferimenti e delle assenze dei giocatori nel calcio professionistico.

“Ci sono cascato di nuovo” cantava, mezza dozzina di anni fa, a Sanremo Achille Lauro. Qualche tempo dopo, in una notte d’inizio estate del 2023, l’Inter perdeva le tracce di Romelu Lukaku. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ex Inter, Romelu Lukaku… c’è cascato di nuovo Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku è di nuovo fermo” Leggi anche: I tifosi dell'Everton sognano il ritorno di Romelu Lukaku Altri aggiornamenti su Romelu Lukaku Temi più discussi: Il Napoli lo aspettava, Lukaku resta in Belgio: la decisione del giocatore; Lukaku non si ripresenta a Castel Volturno e resta in Belgio: Napoli sorpreso, decisione non condivisa; Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti; Lukaku lascia la nazionale belga, ma non rientra a Napoli. Sky: Club sorpreso e irritato. Caso Lukaku, il belga potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione!I rapporti fra Romelu Lukaku ed il Napoli non paiono più idilliaci come sembrava. A far rumore è stata la mancata ... ilnapolionline.com Inter, i tifosi: State conoscendo il vero Lukaku. Bella risposta dei napoletaniIl campionato italiano di Serie A è fermo, ma non mancano le notizie per gli sportivi. In primo piano c'è naturalmente l'Italia di Gennaro Gattuso, impegnata alla conquista di un posto alla prossima e ... msn.com ULTIM'ORA - Continua il braccio di ferro tra il Napoli e il proprio attaccante, Romelu Lukaku. Secondo quanto raccontato da Ugolini di Sky Sport, il belga non ha ancora fatto rientro in città nonostante le indicazioni del club azzurro. L'idea del giocatore è quella - facebook.com facebook L’ultimatum del #Napoli a Romelu #Lukaku scade martedì: ci sono ancora 72 ore di tempo. Dialoghi in corso e tuttora aperti, seppur con posizioni differenti sul percorso da intraprendere, per trovare soluzione migliore. La priorità del giocatore resta quella di la x.com