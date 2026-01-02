Corriere dello Sport | Romelu Lukaku è di nuovo fermo

Romelu Lukaku rimane fuori dall'attività agonistica, come evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. L’attaccante non ha ancora recuperato la forma fisica necessaria e sarà necessario un ulteriore periodo di tempo prima di poterlo vedere in campo o in panchina. La sua condizione rimane in fase di miglioramento, e il club monitorerà attentamente gli sviluppi.

"> Romelu Lukaku è di nuovo fermo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante non è pronto, è ancora indietro sul piano della condizione e servirà altro tempo prima di rivederlo almeno in panchina. La convocazione per la Supercoppa, la prima dopo l’infortunio del 14 agosto, aveva fatto pensare a un avvicinamento al rientro, ma fu lo stesso Conte a spegnere ogni entusiasmo a Riyadh: «Non ha un minuto». Parole che, come ricorda Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, hanno trovato immediato riscontro nei fatti. Lukaku non è entrato né nella semifinale contro il Milan né nella finale con il Bologna, e successivamente non è stato convocato neppure per l’ultima gara del 2025 contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

