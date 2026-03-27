In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, si terrà un evento presso l’Oratorio del Crocifisso a Foligno, promosso dal Club per l’UNESCO di Foligno e Valle del Clitunno in collaborazione con l’Associazione culturale FulgineaMente. La manifestazione ricorderà i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura. L’iniziativa prevede letture e approfondimenti dedicati alla figura dell’artista.

Nella splendida cornice dell’Oratorio del Crocifisso in Foligno, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Club per l’UNESCO di Foligno e Valle del Clitunno con l’Associazione culturale FulgineaMente ricorderà i 100 anni dalla nascita del Premio Nobel Dario Fo con un evento che si inserisce nelle Celebrazioni per i Cento anni di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame. L’evento dal titolo “in ricordo di Dario Fo - 1926-2026 - centenario dalla nascita” avrà luogo sabato 28 Marzo alle ore 17,30 con ingresso libero. Sarà questo il primo evento organizzato dal nuovo Direttivo del Club, orgoglioso di poter celebrare la Giornata della Poesia istituita da UNESCO nella cittadina folignate. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Evento in ricordo di Dario Fo

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