La cantautrice Evita Polidoro torna a parlare di sé dopo un periodo di riflessione e cambiamento. In un’intervista, rivela di aver imparato a dire no e di sentirsi più serena. Con due nuovi brani, vuole mostrare il suo percorso di rinascita e la volontà di non scendere a compromessi sulla sua musica e sulla sua vita.

C’è un momento, nella vita di chi fa musica, in cui il palco smette di essere casa e diventa peso. Evita Polidoro ci è passata. Dopo anni intensi, tra collaborazioni prestigiose, tour e studi che l’hanno formata, ha vissuto un crollo improvviso: un burnout fisico e mentale che l’ha costretta a fermarsi e a ripensare tutto: “Non ce la facevo più. Non reggeva il corpo, non reggeva la testa. E con loro, nemmeno la musica”. Da lì nasce la Evita Polidoro di oggi: più lucida, più onesta con se stessa, meno disposta a dire sì per abitudine. Lo racconta in due nuovi brani – comelecosechenonvogliofare e I See Big Changes – che sono il primo passo di una rinascita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Evita Polidoro, l’intervista alla giovane cantautrice: “Ho imparato a dire no e a stare bene”

