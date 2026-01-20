Eva Henger l’incubo delle protesi al seno | Non ho potuto più muovere il braccio

Eva Henger ha condiviso la propria esperienza riguardante un intervento al seno degli anni ’90, che le ha provocato complicazioni. Durante una puntata di La volta buona, l’attrice ha spiegato come il problema abbia influito sulla sua mobilità, evidenziando le difficoltà legate a una procedura estetica che si è rivelata più complicata del previsto. Un racconto che mette in luce i rischi e le conseguenze delle operazioni di chirurgia estetica.

(Adnkronos) – “Non ho potuto più muovere il braccio sinistro”. Eva Henger ospite oggi a La volta buona ha raccontato l’esperienza estremamente negativa legata a un intervento chirurgico al seno risalente agli anni ’90. “Sono stata sfortunata – ha spiegato l’attrice – all’epoca venivano utilizzate delle protesi che poi sono state ritirate dal mercato”. Secondo il suo racconto, le protesi si sarebbero rotte provocandole “diversi danni”. “Non mi ero accorta subito che la protesi si era rotta, ho iniziato ad avere brufoli e infiammazione. Il liquido della protesi si era diffuso ovunque”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

