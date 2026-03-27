Estrazioni del Lotto di venerdì 27 marzo 2026 | la ruota di Napoli

Venerdì 27 marzo 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati estratti i numeri vincenti, che sono stati comunicati subito dopo l’estrazione. La combinazione di numeri disponibili rappresenta l’esito ufficiale per questa sessione del gioco del Lotto sulla ruota partenopea.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 27 marzo 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Se avesse vinto il sì, le estrazioni del lotto sarebbero state sostituite dalle estrazioni dei giudici. #GoldonEdicola #ilpaccoquotidiano #nius #referendum #giustizia #vittoria #NO #venicegoldonawards #venezia #mestrezia #uonezia - facebook.com facebook