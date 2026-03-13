Estrazioni del Lotto di venerdì 13 marzo 2026 | la ruota di Napoli

Venerdì 13 marzo 2026 si è svolta l’estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati estratti alcuni numeri vincenti che sono stati annunciati ufficialmente. La pubblicazione dei risultati è avvenuta poco dopo la conclusione dell’estrazione, con i numeri disponibili sui canali ufficiali. La serata ha visto la comunicazione dei numeri estratti sulla ruota di Napoli.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 13 marzo 2026:50 - 80 - 25 - 51 - 6I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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