’Occhi sulla storia’ Tanta gente alla mostra che racconta il mondo e le vite di tutti noi

È un tuffo in quello che eravamo e in tutto quello che ci ha portato a essere come siamo oggi. Con le convinzioni, le conquiste e le domande con cui facciamo i conti. È questo il cuore della mostra 'Occhi sulla storia' che ripercorre i 140 anni di vita del Resto del Carlino, allestita nella sala convegni della Banca di Bologna, a Palazzo De' Toschi in piazza Minghetti. Curata dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal giornalista Claudio Cumani, propone ai tanti visitatori un viaggio indietro nel tempo, dalle origini ad oggi, toccando tappe fondamentali, due Guerre mondiali, lo sbarco sulla Luna e i grandi referendum.

