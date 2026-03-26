Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca | feriti il proprietario e due operai

In un negozio in fase di ristrutturazione a Villaricca si è verificata un'esplosione che ha danneggiato gravemente i locali. Sono rimaste ferite tre persone, tra cui il proprietario e due operai. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini, che al momento attribuiscono l'incidente a una bombola.