Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca | feriti il proprietario e due operai

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un negozio in fase di ristrutturazione a Villaricca si è verificata un'esplosione che ha danneggiato gravemente i locali. Sono rimaste ferite tre persone, tra cui il proprietario e due operai. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini, che al momento attribuiscono l'incidente a una bombola.

I locali commerciali sono stati distrutti dall'esplosione. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso: l'esplosione sarebbe riconducibile a una bombola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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