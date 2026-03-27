A Villaricca, un’esplosione avvenuta durante lavori di ristrutturazione in un negozio ha causato due persone ferite. Uno dei due è stato ricoverato in terapia intensiva, mentre l’altro è stato già dimesso dall’ospedale. L’incidente si è verificato in via Campana e ha coinvolto il negozio “Carpe Diem”, che è stato danneggiato dall’esplosione.

Sono due i feriti in condizioni più critiche ricoverati in ospedale dopo l'esplosione di via Campana a Villaricca che ha devastato il negozio "Carpe Diem" durante alcuni lavori di ristrutturazione. Una ragazza è attualmente ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli con il 20 % di ustioni su tutto il corpo e un politrauma da scoppio. Resta in terapia intensiva anche l'altro ferito giunto al pronto soccorso di Giugliano in codice rosso. Sono stati invece dimessi dallo stesso nosocomio altri due feriti rimasti coinvolti nella deflagrazione, che ha interessato, oltre a "Carpe Diem", anche altre attività commerciali limitrofe, tra cui un negozio di calzature e una carrozzeria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, esplosione al negozio: due dei feriti già dimessi. Uno è in terapia intensiva

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Dramma nel comune di Villaricca , in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Da quanto si apprende, un’esplosione si sarebbe verificata in una attività commerciale prossima all’apertura. Leggi qui https://l-nk.it/iAcmYk - facebook.com facebook