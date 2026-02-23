Maria Giovanna Pasini torna in libreria con la nuova raccolta poetica Essere oltre l' essenza

Per l'occasione, venerdì 27 febbraio, a partire dalle 18.30, in Sala Arancio sarà ospitata Maria Giovanna Pasini. L'autrice presenterà il suo nuovo lavoro “Essere oltre l’essenza”, con il quale accompagna il lettore in un cammino che aspira all'armonia interiore nella consapevolezza delle difficoltà e delle ombre presenti nel percorso di vita di ognuno, e del potere che queste hanno nell'accettare il proprio presente. A fine incontro, una copia del libro verrà offerta in omaggio a ogni partecipante. Per informazioni 0543 712 833. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco: in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomia 🔗 Leggi su Forlitoday.it

