Maturità 2026 | ecco i requisiti completi per l’ammissione degli studenti all’Esame

Questa mattina il ministero ha pubblicato i requisiti necessari per accedere alla Maturità 2026. Studenti e docenti ora sanno quali condizioni devono rispettare per sostenere l’esame, sia per i candidati interni che esterni. Le regole sono più chiare e dettagliate, e riguardano anche i casi di abbreviazione per merito. A breve, scuole e studenti si preparano a seguire le nuove disposizioni.

