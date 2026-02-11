Maturità 2026 | ecco i requisiti completi per l’ammissione degli studenti all’Esame
Questa mattina il ministero ha pubblicato i requisiti necessari per accedere alla Maturità 2026. Studenti e docenti ora sanno quali condizioni devono rispettare per sostenere l’esame, sia per i candidati interni che esterni. Le regole sono più chiare e dettagliate, e riguardano anche i casi di abbreviazione per merito. A breve, scuole e studenti si preparano a seguire le nuove disposizioni.
Esami di Maturità 202526: requisiti di ammissione per candidati interni, esterni, abbreviazione per merito. Ecco cosa dice la nota n. 74346 del 10 novembre 2025 e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Maturità 2026
Test Medicina, Burioni critica le “ridicole lagnanze” degli studenti: “La realtà è che alla maturità è promosso il 99,98% degli studenti. Questo non è un esame, è un party”
Roberto Burioni ha commentato sull'alta percentuale di promossi al test di Medicina, definendo il risultato come un
Maturità 2026, l’ammissione di Frassinetti: “Io non avrei superato l’esame con matematica all’orale, faccio outing”
La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti rivela di non aver superato l’esame di matematica all’orale.
Maturità 2026: quando si decide il destino degli studenti
Ultime notizie su Maturità 2026
Argomenti discussi: Maturità 2026: ecco come cambia la prova orale; Maturità 2026: ecco la materia della seconda prova, le 4 discipline del colloquio. Come si svolge l'esame [LO SPECIALE]; Maturità 2026, ecco i crediti formativi che fanno lievitare il voto finale; Ecco le materie dell’orale e le commissionio per la maturità 2026.
Maturità 2026: ecco come cambia la prova oraleIl passaggio dall’analisi di un testo scelto dalla commissione, al colloquio su 4 materie: le novità introdotte dal Ministero ... metropolitano.it
Maturità 2026: come cambia la prova orale per tutti i liceiDal colloquio sulle quattro materie principali all’importanza crescente dell’educazione civica, ecco tutte le novità del Ministero dell’Istruzione La Maturità 2026 porta con sé importanti cambiamenti ... msn.com
COMUNE BIANCAVILLA (CT): 6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO! Il Comune di Biancavilla pubblica 3 bandi per 6 assunzioni stabili! Opportunità in Sicilia! POSTI DISPONIBILI 3 Istruttori Amministrativo/Contabili Diploma maturità 2 Istruttori T - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.