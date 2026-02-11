Maturità 2026 | ecco i requisiti completi per l’ammissione degli studenti all’Esame

Da orizzontescuola.it 11 feb 2026

Questa mattina il ministero ha pubblicato i requisiti necessari per accedere alla Maturità 2026. Studenti e docenti ora sanno quali condizioni devono rispettare per sostenere l’esame, sia per i candidati interni che esterni. Le regole sono più chiare e dettagliate, e riguardano anche i casi di abbreviazione per merito. A breve, scuole e studenti si preparano a seguire le nuove disposizioni.

Esami di Maturità 202526: requisiti di ammissione per candidati interni, esterni, abbreviazione per merito. Ecco cosa dice la nota n. 74346 del 10 novembre 2025 e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

