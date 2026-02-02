Con l’arrivo del 2026, cambiano le regole per l’esame di maturità. La seconda prova sarà diversa: ci saranno quattro discipline da scegliere per il colloquio. La novità interessa circa 500mila studenti ogni anno che si apprestano a chiudere il ciclo delle superiori. Le scuole si preparano a questa svolta, mentre gli studenti si chiedono cosa cambierà realmente nel modo di affrontare l’esame finale.

Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola secondaria di II grado, che interessano ogni anno circa 500.000 studenti ma che sono anche guardati con attenzione da famiglia e società in generale per l'importanza che il traguardo assume. Ecco le novità del Decreto Scuola n. 1272025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025. L'articolo Maturità 2026: ecco la materia della seconda prova, le 4 discipline del colloquio. Come si svolge l’esame LO SPECIALE .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ministero ha appena diffuso le materie che gli studenti affronteranno alla seconda prova scritta e per il colloquio degli esami di maturità 2026.

Gli studenti italiani si preparano alle prove di maturità 2026.

Maturità 2026: le commissioni, le materie delle prove e qualche novitàInsieme alle discipline per la seconda prova sono state comunicate le materie dell'orale. Al colloquio eliminati collegamenti obbligatori, focus su PCTO e curriculum ... targatocn.it

Maturità 2026: alla seconda prova Matematica allo Scientifico, Latino al Classico. Scelte anche le 4 materie dell’orale per ciascuna scuola: ecco qualiÈ inoltre prevista una terza prova scritta per le sezioni EsaBac, EsaBac techno, gli indirizzi con opzione internazionale, le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e gli ... ilfattoquotidiano.it

Ecco le materie della seconda prova maturità 2026 scelte dal Ministero per gli Istituti Professionali e le materie affidate ai commissari esterni: - Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, materia seconda prova: - Articolazione Enogastronomia Scienza e - facebook.com facebook