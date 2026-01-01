Santocielo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Santocielo è un film del 2023 diretto da Francesco Amato, interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. In onda questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Canale 5, il film propone una narrazione che unisce comicità e riflessione. In questa introduzione troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli per seguire la programmazione, in modo chiaro e preciso.

Santocielo: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Santocielo, film del 2023 diretto da Francesco Amato e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Aristide è un angelo che lavora in paradiso all’ufficio smistamento preghiere e che ha come sogno quello di entrare a fare parte del coro dell’Altissimo. Proprio durante un’assemblea indetta da Dio, si deve decidere se eliminare l’umanità con un diluvio universale per punirla dai suoi sbagli oppure mandare sulla Terra un nuovo messia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Santocielo: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'MI6 ha catturato e arrestato la spia di Meghan che cercava di mettere in ombra lo spettacolo de... Abbiamo voluto raccontare una storia diversa, perché a volte è proprio dagli sbagli che nascono le cose più interessanti. ” Santocielo, film diretto nel 2023 da Francesco Amato e scritto insieme a Ficarra e Picone, si presenta come una commedia fuori dagli sc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.