Santocielo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Santocielo è un film del 2023 diretto da Francesco Amato, interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. In onda questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Canale 5, il film propone una narrazione che unisce comicità e riflessione. In questa introduzione troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli per seguire la programmazione, in modo chiaro e preciso.

Santocielo: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Santocielo, film del 2023 diretto da Francesco Amato e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Aristide è un angelo che lavora in paradiso all’ufficio smistamento preghiere e che ha come sogno quello di entrare a fare parte del coro dell’Altissimo. Proprio durante un’assemblea indetta da Dio, si deve decidere se eliminare l’umanità con un diluvio universale per punirla dai suoi sbagli oppure mandare sulla Terra un nuovo messia. 🔗 Leggi su Tpi.it

