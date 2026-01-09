Golden Globes 2026 annunciati i presentatori | da George Clooney e Julia Roberts a Macaulay Culkin

Per i Golden Globes 2026, sono stati annunciati i presentatori dell’evento, tra cui George Clooney, Julia Roberts e Macaulay Culkin. La cerimonia si svolgerà sotto l’egida della Golden Globe Foundation, in seguito alla fine della Hollywood Foreign Press Association. Questi nomi rappresentano un’ampia gamma di esperienza e riconoscimento nel settore cinematografico, assicurando un evento di alta qualità e attenzione mediatica.

Annunciati i nomi delle star che presenteranno i premi organizzati dalla Golden Globe Foundation dopo lo scioglimento della Hollywood Foreign Press Association. Sono stati annunciati i nomi dei presentatori per l'edizione 2026 dei Golden Globes, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 11 gennaio. Il premio è uno dei più famosi dell'Award Season e anticipa di circa due mesi l'assegnazione dei premi Oscar. Sono parecchie le star che domenica sera parteciperanno all'evento in qualità di presentatori, alternandosi sul palco per assegnare i premi cinematografici e televisivi ai protagonisti e alle produzioni che si sono distinte nell'anno appena concluso.

Golden Globe, tra i presentatori anche George Clooney e Julia Roberts: le nomination e i favoriti, attesa una parata di star. Dove e quando vederli - Tutto pronto per i Golden Globe, i premi statunitensi che anticipano la consegna degli Oscar tracciando un bilancio in vista della notte delle stelle del 15 marzo. leggo.it

Golden Globe 2026: Cynthia Erivo non parteciperà alla cerimonia, e ha le sue buone ragioni - L'83esima edizione dei Golden Globe si terrà a Los Angeles domenica 11 gennaio, ma Cynthia Erivo non ci sarà. comingsoon.it

Rilasciata la lineup dei presentatori dei Golden Globes che andranno in onda questa domenica. x.com

A Sarah Jessica Parker il premio alla carriera dei Golden Globes 2026: sul red carpet con il figlio James Wilkie, il marito e il cast di Sex & The City Qui anche i dettagli del look molto "Carrie" https://vogueitalia.visitlink.me/_F-4zb - facebook.com facebook

