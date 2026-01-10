AFI Awards parata di stelle sul red carpet | da George Clooney a Emma Stone

Gli AFI Awards si sono svolti al Four Seasons di Beverly Hills, attirando numerose celebrità del cinema. L’evento ha visto la partecipazione di attori di rilievo come George Clooney ed Emma Stone, sottolineando l’importanza di questa cerimonia nel panorama cinematografico americano. Un’occasione di riconoscimento e celebrazione del talento, in un contesto elegante e riservato.

Parata di stelle agli AFI Awards dell’American Film Institute, andati in scena al Four Seasons di Beverly Hills, Los Angeles. Sul red carpet hanno sfilato grandi artisti come George Clooney, Ariana Grande, Emma Stone, Gwyneth Paltrow, Michael B. Jordan e Jacob Elordi. Questo evento anticipa di poco la più importante cerimonia di premiazione dei Golden Globes, che avrà luogo l’11 gennaio al Beverly Hilton Hotel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - AFI Awards, parata di stelle sul red carpet: da George Clooney a Emma Stone Leggi anche: Gotham Awards 2025: tutti i look sul red carpet, da Rihanna a Jennifer Lawrence Leggi anche: Governors Awards, i look delle star sul red carpet Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Iran, le immagini della devastazione dopo le proteste e la reazione delle forze di sicurezza. AFI Awards, parata di stelle sul red carpet: da George Clooney a Emma Stone - (LaPresse) Parata di stelle agli AFI Awards dell'American Film Institute, andati in scena al Four Seasons di Beverly Hills, Los Angeles. stream24.ilsole24ore.com

Domenica i Globe Soccer Awards, da Yamal a CR7 parata di stelle a Dubai. In prima fila il Psg, anche tanta Italia nelle liste dei finalisti #ANSA - facebook.com facebook

Le tre parate finaliste dei nostri Awards 2025 Vota sulle nostre storie di Instagram instagram.com/stories/offici… #ASRoma x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.