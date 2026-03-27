Era Milo Infante il collega con cui si è arrabbiato Bruno Vespa | l'invito a boicottare Porta a Porta

Il caso tra Bruno Vespa e un collega di Rai si è risolto con la scoperta che il “maleducato che sfora” indicato dal conduttore sarebbe Milo Infante, conduttore di Ore14. Vespa aveva espresso pubblicamente il suo disappunto e invitato a boicottare Porta a Porta, ma la vicenda si è chiusa con questa identificazione.

Il giallo del palinsesto Rai si è chiuso: il "maleducato che sfora" cui faceva riferimento Bruno Vespa sarebbe il conduttore di Ore14 Milo Infante. Ma nella guerra dei secondi, Infante non abbassa la testa. Al contrario, rivendica la puntualità dei suoi programmi e lancia un guanto di sfida al conduttore di Porta a Porta: "Restate su Rai 2". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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