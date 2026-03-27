Era la prima nata a Gatteo Mare è morta a 102 anni Primula | Lascia in tutti noi un ricordo vivo e prezioso

Da cesenatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta a 102 anni la prima persona nata a Gatteo Mare, come comunicato dal sindaco tramite un post sui social. La notizia è stata condivisa dalla comunità e rappresenta un momento di ricordo per molti abitanti del paese. La donna, conosciuta come Primula Foschi, aveva vissuto un lungo periodo di vita e il suo nome è stato celebrato anche dal primo cittadino.

E' morta la prima cittadina nata a Gatteo mare, aveva 102 anni. Ne dà notizia con un post social il sindaco Roberto Pari: “La nostra comunità saluta con profonda commozione Primula Foschi, la prima nata a Gatteo Mare. Primula si è spenta all’età di 102 anni, a pochi mesi dal traguardo dei 103. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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© Cesenatoday.it - Era la prima nata a Gatteo Mare, è morta a 102 anni Primula: "Lascia in tutti noi un ricordo vivo e prezioso"

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