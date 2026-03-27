Era la prima nata a Gatteo Mare è morta a 102 anni Primula | Lascia in tutti noi un ricordo vivo e prezioso
È deceduta a 102 anni la prima persona nata a Gatteo Mare, come comunicato dal sindaco tramite un post sui social. La notizia è stata condivisa dalla comunità e rappresenta un momento di ricordo per molti abitanti del paese. La donna, conosciuta come Primula Foschi, aveva vissuto un lungo periodo di vita e il suo nome è stato celebrato anche dal primo cittadino.
E' morta la prima cittadina nata a Gatteo mare, aveva 102 anni. Ne dà notizia con un post social il sindaco Roberto Pari: “La nostra comunità saluta con profonda commozione Primula Foschi, la prima nata a Gatteo Mare. Primula si è spenta all’età di 102 anni, a pochi mesi dal traguardo dei 103. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Valastro (Croce Rossa) sulla tragedia di Rigopiano: "Il ricordo di Gabriele D'Angelo ancora vivo in tutti noi"
Leggi anche: Eroica Flora Tabanelli: a 18 anni vince la sua prima medaglia olimpica. 102 giorni fa si era rotta il crociato