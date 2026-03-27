Era la prima nata a Gatteo Mare è morta a 102 anni Primula | Lascia in tutti noi un ricordo vivo e prezioso

È deceduta a 102 anni la prima persona nata a Gatteo Mare, come comunicato dal sindaco tramite un post sui social. La notizia è stata condivisa dalla comunità e rappresenta un momento di ricordo per molti abitanti del paese. La donna, conosciuta come Primula Foschi, aveva vissuto un lungo periodo di vita e il suo nome è stato celebrato anche dal primo cittadino.