Eroica Flora Tabanelli | a 18 anni vince la sua prima medaglia olimpica 102 giorni fa si era rotta il crociato

Flora Tabanelli ha conquistato la sua prima medaglia olimpica a 18 anni, dopo aver affrontato una grave rottura del legamento crociato solo 102 giorni fa. La giovane atleta ha subito l’infortunio durante una competizione, ma ha deciso di non arrendersi e ha lavorato duramente per tornare in forma. La sua vittoria dimostra come la determinazione possa superare anche le sfide più dure.

Il dolore di un crociato che si rompe. Un dramma per uno sportivo, un dolore che abbatterebbe chiunque. O quasi. Non Flora Tabanelli, 18enne sciatrice freestyle che ha vinto il bronzo nella finale di finale Big Air freeski donne. Un’impresa quella della giovanissima italiana, che il 6 novembre 2025 si è rotta il legamento crociato. Poi la decisione di puntare sulla terapia conservativa e la riabilitazione al J Medical. La sua partecipazione a Milano – Cortina era a rischio. Oggi ha vinto la prima medaglia olimpica della sua carriera. La prima della storia dell’Italia nello sci freestyle. Lo ha fatto in una tempesta di neve, in una gara che è stata anche posticipata per le condizioni meteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eroica Flora Tabanelli: a 18 anni vince la sua prima medaglia olimpica. 102 giorni fa si era rotta il crociato Flora Tabanelli Bronzo Milano Cortina 2026: 102 Giorni Dopo infortunio al Ginocchio MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle! Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bronzo eroico con il crociato lesionato per Flora Tabanelli, l'Italia sale a 23 medaglie a Milano CortinaSalgono a 23 le medaglie dell’Italia, nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Il merito è di Flora Tabanelli, gioiello 18enne che aveva già vinto una medaglia d’oro agli X Games e ora si co ... gazzettadiparma.it Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l’azzurra si prende il bronzo nel Big Air di ski freestyleFlora Tabanelli si prende incredibilmente la medaglia di bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 ... fanpage.it Fabiosa Italia. . La fuga eroica della pantera Una pantera sfugge agli iene con un finale sorprendente! #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare i professionisti se vengono presentate indicazioni sulle attività. Non - facebook.com facebook