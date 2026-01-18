Valastro Croce Rossa sulla tragedia di Rigopiano | Il ricordo di Gabriele D' Angelo ancora vivo in tutti noi

Valastro della Croce Rossa ricorda Gabriele D’Angelo, giovane volontario scomparso nella tragedia di Rigopiano. La sua perdita rimane viva nei ricordi di chi lo ha conosciuto e nel cuore di tutta la comunità. La tragedia ha segnato profondamente tutti, ricordando l’importanza del gesto volontario e della solidarietà in momenti di grande difficoltà.

«Gabriele D’Angelo era un nostro giovane volontario. Perse la vita nella tragedia di Rigopiano, che lo strappò alla sua famiglia, ai suoi amici, alle sue passioni. L'anno scorso ho incontrato i suoi genitori, suo fratello, la sua ragazza di allora, le volontarie e i volontari suoi compagni di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Croce Rossa, una targa in ricordo di Guidi

Durante l'assemblea dei soci alla sede della Croce Rossa Italiana di Cento, è stata inaugurata una targa in memoria di Guidi, simbolo di dedizione e impegno. L'evento ha suscitato emozioni e un forte senso di riconoscenza tra i presenti, testimonianza dell'importanza della figura commemorata per l'associazione e la comunità locale.

