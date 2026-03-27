Epatite A tre nuovi casi nel casertano Ma Coldiretti frena | Nessun rischio da frutta e verdura

Nella provincia di Caserta sono stati registrati tre nuovi casi di epatite A, portando il totale a 58 rispetto ai 55 precedenti. Le autorità sanitarie hanno chiesto di mantenere la calma e di non diffondere allarmismi, specificando che non vi sono rischi collegati al consumo di frutta e verdura. L’incremento è stato definito minimo e non ha generato preoccupazioni particolari.

Crescono lievemente i casi di epatite A nella provincia di Caserta, passando da 55 a 58. Un incremento minimo sul piano numerico, ma sufficiente ad accendere l’attenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni, che invitano però a evitare ogni forma di allarmismo ingiustificato. Parallelamente, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta ha avviato un’indagine epidemiologica per individuare con precisione la catena di trasmissione del virus. Un lavoro fondamentale per chiarire ogni dubbio e fornire indicazioni certe alla popolazione. Nel frattempo, Coldiretti Caserta lancia un appello alla responsabilità, coinvolgendo anche il dirigente sanitario dell’Asl, Alfonso Giannoni, per rassicurare cittadini e operatori economici. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Epatite A, tre nuovi casi nel casertano. Ma Coldiretti frena: "Nessun rischio da frutta e verdura" Articoli correlati Leggi anche: Epatite A: attenzione non solo al pesce, ma anche a frutta e verdura. Epatite A, tre nuovi casi a Napoli: i contagi sono in caloArriva l'aggiornamento della situazione a Napoli in relazione ai casi di Epatite A che si stanno verificando a Napoli e provincia in questi giorni. Contenuti e approfondimenti su Epatite A tre nuovi casi nel casertano... Temi più discussi: Epatite A, tre nuovi casi a Napoli: i contagi sono in calo; Epatite, tre nuovi casi e 53 ricoverati a Napoli; Epatite A a Napoli, tre nuovi casi al Cotugno: ricoverati 53 pazienti; Epatite A, tre casi e scatta l'allarme. Ma erano falsi positivi: Colpa di un nuovo metodo di rilevazione. Epatite, tre nuovi casi. L’Asl: «No agli allarmismi, non ci sono criticità»Sale a otto il numero degli irpini che hanno contratto l’Epatite A. Il dato, che emerge dai registri del dipartimento di Prevenzione dell’Asl, aggiunge quindi tre nuovi casi ai ... ilmattino.it Incubo Epatite A, tre nuovi casi: salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliEpatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli. In relazione ai casi registrati negli ultimi giorni, la direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al pro ... lostrillone.tv Controlli di carabinieri e Asl contro l’Epatite A nella zona collinare di Napoli. Sono tre le pescherie sanzionate: i militari hanno sequestrato 70 chili di molluschi non tracciati - facebook.com facebook