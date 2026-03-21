Epatite A tre nuovi casi a Napoli | i contagi sono in calo

A Napoli si registrano tre nuovi casi di epatite A, portando il totale delle persone infette nella zona. L'aggiornamento sulla situazione sanitaria indica che i contagi stanno diminuendo rispetto ai giorni precedenti. La città continua a monitorare attentamente l'evoluzione dei casi e le eventuali misure di contenimento. La notizia riguarda cittadini e autorità sanitarie locali.

Arriva l'aggiornamento della situazione a Napoli in relazione ai casi di Epatite A che si stanno verificando a Napoli e provincia in questi giorni. Tre nuovi casi al Cotugno, con attualmente 53 persone ricoverate nei reparti di degenza dell'ospedale. «In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, al fine di garantire una corretta informazione, la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli trasmette di seguito un aggiornamento del dato», si legge. Napoli, arrestati per possesso di documenti falsi: non hanno saputo giustificare la provenienza «Presso il pronto soccorso dell’ospedale Cotugno sono 3 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 16. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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