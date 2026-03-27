I carabinieri e i veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno condotto controlli in 16 pescherie nei quartieri Vomero e Arenella, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e prevenire la diffusione dell’epatite A. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi prodotti e attrezzature non conformi alle regolamentazioni vigenti.

L'intervento dei militari al Vomero. Gli alimenti erano privi di tracciabilità Controlli mirati da parte dei carabinieri e Asl per prevenire la diffusione dell’Epatite A.I militari della compagnia Napoli Vomero e i veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno controllato 16 pescherie nei quartieri Vomero e Arenella. Sulle 16 attività controllate solo in tre di queste carabinieri e medici hanno contestato infrazioni. In una pescheria di via Settimo Lucio Caruso sono stati sequestrati otto chili di vongole e lupini. Nella seconda attività a via San Giacomo dei Capri sequestrati 23 chili di molluschi. Sempre molluschi anche nella terza pescheria di via Leonardo Bianchi, sequestrati 39 chili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Epatite A, raffica di controlli dei carabinieri: sequestri in tre pescherie

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