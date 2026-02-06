Alta Padovana il comparto agricolo vale mezzo miliardo l' anno Cia presenta i dati all' assemblea

Quasi 5.000 aziende agricole in Alta Padovana producono in totale circa 500 milioni di euro all’anno. La Cia ha presentato i dati durante l’assemblea, sottolineando la solidità di un settore che rappresenta un pezzo importante dell’economia locale. La gran parte delle aziende sono di piccole e medie dimensioni, ma insieme muovono cifre significative.

Quasi 5.000 aziende agricole per un valore di produzione annua che si aggira sui 500 milioni di euro. Nel Cittadellese il comparto del primario continua a trainare l'economia locale. Fra le attività principali all'interno del comprensorio, gli allevamenti di vacche da latte: nell'Alta ne sono.

