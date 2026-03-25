Le autorità sanitarie hanno rafforzato i controlli sull’epatite A dopo alcuni casi segnalati a Napoli. Legacoop agroalimentare ha espresso solidarietà alle persone colpite e ai loro familiari, augurando una pronta guarigione. Nonostante l’aumento dell’attenzione, si invita a evitare allarmismi e a mantenere comportamenti prudenti per prevenire ulteriori contagi.

"Legacoop agroalimentare esprime profonda vicinanza alle persone colpite dai recenti casi di epatite A registrati a Napoli e ai loro familiari, e augura una pronta guarigione a tutti i pazienti coinvolti". Lo rende noto un comunicato di Legacoop agroalimentare, che prosegue: "in questa fase, è fondamentale che ogni valutazione venga condotta con il massimo rigore e sulla base di evidenze scientifiche accertate, evitando conclusioni affrettate che possano generare confusione o allarmismi. Il comparto della molluschicoltura e più in generale della produzione ittica opera nel rispetto di normative sanitarie stringenti e sistemi di controllo consolidati, a tutela della sicurezza alimentare e del consumatore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - “Epatite A, più controlli ma basta allarmismi”

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