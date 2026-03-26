Gaeta ordinanza contro l’epatite A | stop ai frutti di mare crudi nei locali

Il sindaco di Gaeta ha firmato un’ordinanza urgente che vieta di servire frutti di mare crudi nei locali pubblici del Comune. La decisione arriva dopo un incremento dei casi di epatite A nella provincia di Latina. La misura mira a limitare la diffusione della malattia e rafforzare le pratiche di prevenzione nei ristoranti e nelle attività di ristorazione.

Gaeta, 26 marzo 2026 – Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha firmato un’ordinanza urgente per rafforzare le misure di prevenzione e contenimento dell’ epatite A sul territorio comunale, alla luce dell’aumento dei casi registrati nella provincia di Latina. Il provvedimento recepisce integralmente le indicazioni della Asl di Latina e dispone, per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinata al consumo immediato, il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuove valutazioni della Asl di Latina sull’andamento dei casi di epatite A, mentre sono stati disposti anche il rafforzamento dei controlli e la trasmissione dell’ordinanza a Prefettura, forze dell’ordine e autorità sanitarie competenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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