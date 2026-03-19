Ordinanza Epatite A a Napoli vietati pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti

Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza che vieta temporaneamente nei ristoranti la vendita e il consumo di pesce crudo e frutti di mare, in risposta all’aumento dei casi di Epatite A nella città. La misura si applica a tutte le attività di ristorazione e sarà valida fino a nuove comunicazioni. L’obiettivo è limitare la diffusione della malattia attraverso alimenti potenzialmente contaminati.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per contrastare l’aumento dei casi di Epatite A a Napoli, introducendo il divieto temporaneo di consumo e somministrazione di pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti. La decisione è stata presa in seguito ai dati preoccupanti diffusi dall’Asl, che segnalano una circolazione del virus nettamente superiore rispetto agli standard degli ultimi anni. Secondo l’azienda sanitaria locale, la diffusione dell’Epatite A ha raggiunto livelli oltre dieci volte superiori alla media, con un incremento che ha fatto scattare l’allerta. L’infezione, che colpisce il fegato, si trasmette principalmente attraverso alimenti contaminati o scarsa igiene, e trova nei molluschi crudi uno dei principali veicoli di contagio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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