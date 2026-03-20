epatite a il sindaco vieta il consumo dei frutti di mare crudi nei locali pubblici

Il sindaco ha imposto il divieto di consumare frutti di mare crudi nei locali pubblici e ha invitato i cittadini a evitare di mangiarli anche nelle proprie case. La misura riguarda specificamente il consumo di prodotti non cotti provenienti da queste fonti. La decisione mira a prevenire eventuali rischi legati alla salute pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Divieto di consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici, e l’invito ai cittadini di evitare il loro consumo anche a casa. È quanto disposto in un’ ordinanza firmata dal sindaco di Acerra (Napoli), Tito d’Errico, alla luce dell’incremento di casi di Epatite A anche nei territori dell’ Asl Napoli 2 nord, dove, da inizio gennaio sono stati registrati 76 casi. “Un incremento di 10 volte rispetto alla media delle segnalazioni nello stesso arco di tempo negli ultimi 10 anni – ha spiegato d’Errico – la recrudescenza di questa malattia, a trasmissione oro fecale, è riconducibile al consumo di alimenti, frutti di mare crudi o insufficientemente cotti, o ad abitudini e stili di vita a rischio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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