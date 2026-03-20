allarme epatite a ordinanza urgente del comune di napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali

Il Comune di Napoli ha emanato un'ordinanza urgente che vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici, a causa di un incremento di casi di epatite A. La diffusione del virus nella città è ormai superiore di dieci volte rispetto alla media degli ultimi anni. L'ordinanza mira a contenere il rischio di ulteriori contagi tra i cittadini.

Stop al consumo di frutti di mare crudi in tutti i locali pubblici di Napoli. È il divieto predisposto dal sindaco, Gaetano Manfredi, per fronteggiare l’emergenza a causa della diffusione dell’epatite A sul territorio. L’ordinanza urgente si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e annullare il rischio di contagio. Il divieto di consumo di frutti di mare crudi Le sanzioni a chi non rispetta il divieto Le indicazioni per il corretto acquisto e consumo degli alimenti Il divieto di consumo di frutti di mare crudi Il provvedimento è stato firmato da Manfredi a seguito della nota del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro, che ha rilevato una diffusione del virus dell’epatite A superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto all’ultimo triennio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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