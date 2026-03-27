Epatite A | Coldiretti rassicura frutta e verdura sicure niente allarmismi

Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti un possibile rischio di contagio da epatite A legato al consumo di frutta e verdura. Coldiretti ha tuttavia precisato che i prodotti ortofrutticoli venduti sono sicuri e che non ci sono motivi di preoccupazione per i consumatori. La richiesta è di mantenere la calma e di evitare allarmismi ingiustificati.

"> Epatite A: Coldiretti Richiesta di Calma sulle Vendite di Frutta e Verdura. La Coldiretti lancia un appello per fermare gli allarmismi legati ai recenti casi di Epatite A, che hanno condotto a una significativa diminuzione delle vendite di frutta e verdura in Campania. Questo tema è emerso durante una serie di collegamenti in diretta con le testate giornalistiche della Rai, in cui agricoltori delle province di Napoli e Caserta hanno espresso le loro preoccupazioni. La discussione ha visto la partecipazione del dirigente sanitario dell’Asl di Caserta, Alfonso Giannoni, il quale ha rassicurato sulla sicurezza dei prodotti ortofrutticoli della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Epatite A: Coldiretti rassicura, frutta e verdura sicure, niente allarmismi. Articoli correlati Epatite A, tre nuovi casi nel casertano. Ma Coldiretti frena: "Nessun rischio da frutta e verdura"Crescono lievemente i casi di epatite A nella provincia di Caserta, passando da 55 a 58. Leggi anche: Epatite A: attenzione non solo al pesce, ma anche a frutta e verdura. Tutti gli aggiornamenti su Epatite A Coldiretti rassicura frutta e... Temi più discussi: Epatite A, Coldiretti rassicura; Ortofrutta, Coldiretti Campania rassicura: Nessun rischio sanitario per allarme Epatite A, fermare le fake news; Mondragone, 18enne scappa da un posto di blocco, la madre in caserma fornisce un falso alibi: denunciati. Epatite A, Coldiretti rassicuraLa Coldiretti chiede lo stop agli allarmismi che hanno frenato le vendite dell’ortofrutta in Campania in seguito alle notizie circolanti sui casi di Epatite A riscontrati negli ultimi tempi. Un aspett ... irpinia24.it Ortofrutta, Coldiretti Campania rassicura: Nessun rischio sanitario per allarme Epatite A, fermare le fake newsNon esiste alcuna emergenza sanitaria legata al consumo di frutta e verdura in Campania. È questo il messaggio perentorio che arriva da Coldiretti, decisa a frenare l’ondata di terrorismo psicologico ... ilcrivello.it Allarme Epatite A in una scuola: scattate tutte le misure di prevenzione https://qds.it/allarme-epatite-a-registrato-un-caso-in-una-scuola/ - facebook.com facebook